Al castello di Santa Severa si sogna con Shakespeare

“In un giorno qualsiasi, in un’afosa notte durante l’estate, qualcuno sogna”. È quello che accadrà domenica 26 agosto alle ore 21.00, quando la compagnia Controtempo Theatre e Illoco Teatro metteranno in scena “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare con la regia di Roberto Andolfi e Annarita Colucci. L’evento fa parte della rassegna Sere d’estate: i grandi eventi al castello di Santa Severa, organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. Undici attori comporranno il cast nutrito di questa nuova co-produzione presso i meravigliosi luoghi del Castello dando vita ad uno spettacolo onirico in cui si fondono prosa, open air e teatro d’immagine.

In questa riscrittura del classico shakespeariano le strutture mobili che compongono la scenografia prenderanno vita grazie all’azione scenica dei performer. Le due compagnie, sotto la guida dei due registi, hanno ideato una rappresentazione scenica divisa in sette diversi sipari su ruote che passano uno dentro l’altro: strutture mobili che permettono anche di giocare sulle continue sparizioni e apparizioni dei personaggi che nel testo sono così importanti, metafora non solo del teatro ma soprattutto dell’immaginare.