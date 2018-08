La rivelazione di Costanzo scuote Maria De Filippi. Ecco cosa ha confessato

Maurizio Costanzo fa 80. Tanti sono gli anni compiuti dal celebre giornalista e scrittore nonché conduttore dell’omonimo “Maurizio Costanzo Show”. L’indiscusso maestro di giornalismo si racconta a cuore aperto al settimanale “Chi” e ammette: “Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: che Maria non smetta mai di volermi così bene”.

Una dichiarazione d’amore dolcissima che non sorprende. Spesso, Costanzo ha riconosciuto quanto l’incontro con la De Filippi sia stato importante e quanto il loro legame sia forte e profondo: “Maria è la persona più importante della mia vita, con la quale festeggio i 23 anni di matrimonio proprio il giorno del mio compleanno. Come facciamo ad andare così d'accordo? Uno dei segreti è dormire separati, che non vuol dire libertinaggio come pensano erroneamente in molti!”.

Il giornalista è padre di tre figli e ha quattro nipotini: “Non so se sono stato un buon padre, dovrebbero dirlo loro, ma i miei tre figli sono tutti persone per bene e forse il merito è anche mio. I miei nipoti? Adoro il nostro rito della pizza: ogni 20 giorni vengono nel mio ufficio e mangiamo tutti insieme: adoro ascoltarli”. Dalla famiglia al lavoro, Costanzo ha due rimpianti: il teatro Parioli e la mancata intervista a un Papa: “Dicono che sono un uomo severo, ma in realtà lo sono stato più con me stesso. E che ho anche potere, ma in realtà chi lo è, è colui che ordina e comanda, e io non lo faccio. Credo di aver fatto bene, ma se devo riconoscere un fallimento è quando facevo l'impresario del Teatro Parioli di Roma: potevo farlo meglio. Mentre da giornalista non mi pento di nulla, ho solo un rammarico: non aver mai intervistato un Papa”.