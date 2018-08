La Isoardi parte male, la Prova del cuoco resta senza chef

Parte male la “Prova del cuoco” di Elisa Isoardi che deve dire addio ad alcuni chef storici amatissimi dal pubblico di Rai1. La fidanzata e futura sposa del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, non potrà contare sul supporto e la simpatia di Anna Moroni, Alessandra Spinsi, Marco Bianchi, Roberto Valbuzzi e Daniele Persegani. I cuochi sono parte integrante del cooking show creato e portato al successo da Antonella Clerici che ha preferito ridurre gli impegni per dedicarsi alla famiglia, all’amore con il petroliere Garrone e alla nuova avventura, quella di “Portobello”, il programma che fu di Enzo Tortora. L’addio dei cuochi è ufficiale e probabilmente dovuto alla grande amicizia che li lega alla Clerici. Al momento la Isoardi, in onda dal 10 settembre alle 11.30, può fare affidamento sull’ex rugbista e volto tv Andrea Lo Cicero.