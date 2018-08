Addio al decano degli editori, è morto Cesare De Michelis

È morto nella notte a Cortina d'Ampezzo. Se n'è andato così il decano degli editori italiani Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio e fratello dell'ex ministro e vicepremier socialista Gianni. De Michelis avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 agosto: era nato nel 1943 a Dolo, in provincia di Venezia. De Michelis era in vacanza e si è spento serenamente nel sonno. Al momento la famiglia non ha rilasciato alcun commento: i funerali potrebbero svolgersi martedì 14 agosto nella Chiesa Valdese di Venezia, ma si attende la conferma ufficiale.