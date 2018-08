Temptation Island fa miracoli: un mese dopo matrimoni, vacanze hot e figli in arrivo

Temptation Island “un mese dopo”, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, rivela la seconda vita delle sei coppie dopo il programma prodotto da Maria De Filippi. Oronzo sposa Valentina; Rafaela e Andrea si fanno dediche social: “Eternamente tuo, eternamente nostri” e pensano al matrimonio; Ida e Riccardo postano foto con il cuore e andranno a vivere insieme; Giada e Francesco faranno un bambino. Martina e Gianpaolo si sono detti addio e lei è volata a Ibiza con Andrea. Con loro c’è Lara diventata un'icona social e in splendida forma dopo aver lasciato Michael “il nato furbo” antipatico all’ex, alla tentatrice Rita, alla produzione e perfino a Filippo. Poche settimane e sarà trash stellare con Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura.

Oronzo, Valentina e la cura “Temptation Island”. Il giovane era affetto “dalla malattia per le donne”, ma entrò in crisi dopo aver visto la bella Valentina allontanarsi con un tentatore. Tra copiose e calde lacrime di coccodrillo era riuscito a riconquistare la fidanzata. Un mese dopo Filippo si chiede: “Avrà mantenuto le sue promesse?” e i due fanno l’ingresso sulle note di “Felicità” di Albano e Romina Power. Trash stellare. Valentina ammette: “E’ stata un’esperienza dura, al primo falò ero convinta di dire no, al secondo ho visto che davvero aveva paura di perdermi e gli ho dato l’ultima chance. Si, per ora è cambiato. Mi guarda negli occhi, adesso siamo in due”. Oronzo ha di nuovo il mestolino, gli occhi sono a cuoricino: “E’ la madre dei miei figli, la voglio sposare. Mi ha fatto soffrire assai, assai”. Bisciglia (purtroppo il riassunto mette in luce ancor di più che buca lo schermo in modo inversamente proporzionato a Maria De Filippi) fa la domanda da standing ovation social: “Oronzo, ma sei guarito dalla malattia delle donne?” “Ho capito che devo rispettarla come lei ha sempre rispettato me”. La scoperta dell’acqua calda dopo dieci anni di fidanzamento, ma tant’è. Oronzo ci regala un’altra perla: “E poi un conto è guardare, un conto è “fissare, perché se fisso…beh… è un’altra cosa, tutta un’altra cosa… se passano le guardo sempre, ma non le fisso più. Adesso gli occhiali da sole sono trasparenti”. Oronzo non è più baldanzoso, è tenero come un maritozzo, mentre Valentina sa che dovrà scegliere una casa dai soffitti molto alti. Dopo le vacanze a Ibiza, infatti, lasceranno il paesello e andranno a vivere in una città che offre maggiori opportunità di lavoro.

Ida, Riccardo e il conto del mobilio. Lei ha un figlio di 7 anni che Riccardo quasi ignora, inoltre l’uomo è molto sensibile al fascino femminile. Quando vide la fidanzata farsi coccolare dal single Davide andò su tutte le furie (spaccò sedie e sdraio, ma non gli hanno presentato il conto). Per deliziarci in questa calda serata d’agosto, rimandano in onda l’arrivo pacchiano di Gemma Galgani sulle note di “She”, l’abbraccio strappa budella e il concentrato di frasi fatte: “Devi farcela come ce l’ho fatta io a suo tempo, non si costruisce una storia sulla paura, salutiamoci con un sorriso di conforto”. Un mese fa, il tentatore mise il peso da novanta: “Tu pensi che dall’altra parte ci sia un uomo che ti aspetta e ti ama e non è così”. Buono a sapersi. Riccardo faceva il playboy e sosteneva che non ci fosse niente di male in spalmatine di creme, tocchicchiamenti, battutine adolescenziali però quando vide Ida scherzare con un altro spaccò sedie, sdraio, alberi, tablet e pure Bisciglia. “Ma quanto sei scemo a 40 anni? Vedi tette e c**i e non capisci più niente” lo rimproverò Ida prima di sentire “voglio prendermi cura di Samuele”, perdonarlo e uscire mano nella mano . Un mese dopo? Sono ancora insieme. Riccardo andrà a vivere da Ida dopo l’estate e si sta avvicinando a Samuele “piano, piano” come rivela la donna. Poi lo scoop: il tentatore Davide ha lasciato il numero di telefono a Ida che non l’ha chiamato nonostante lo volesse come amico, Riccardo si è scoperto geloso e soprattutto non ha mai più sentito la single Stefani. Ida non ci crede ma aggiunge: “Facciamo la guerra e l’amore. E’ geloso e mi fa piacere. Farò diventare Brescia le Bahamas”. Riccardo è commosso e tocca il bottone magico in stile Mercedes F1: “Col tempo ti farò capire che posso essere il padre di Samuele e poi di altri, sei la madre dei miei figli”.

Raffaela, Andrea e l’amore vero (con manina galeotta). La bellissima giovane ha pianto per 21 giorni, giorno e notte, perché Andrea faceva il cretinetti con la tentatrice Teresa (sui social è stata ricoperta di insulti per il suo comportamento e la manina che agitava le coperte). “Tu non hai capito che la usavo per capire se tra noi fosse solo abitudine. Non ho fatto niente, mi sono messo in gioco e ho capito di essere innamorato di te” fu la furba tesi del giovane. Raffaela decise di bere l’ennesimo calice amaro infiocchettato con “ti amo” e uscirono insieme. “Temptation Island” ha è meglio di una benedizione di Papa Francesco: i fidanzati passano lo Swiffer per levare la polvere dalle fidanzate considerate soprammobili, si scoprono gelosi, premurosi e rispettosi. Andrea come Oronzo: “L’amo troppo, troppo. Non ho più sentito la single Teresa e non sento l’esigenza”. Raffaela è sorridente e serena: “Ho trovato una consapevolezza che prima non avevo. Mi auguro il lieto fine. Vivimi e basta”. Così dolce da mettersi a piangere al pensiero che la sua favola continua. A settembre andranno a vivere insieme. Su Instagram spuntano le dediche incrociate. Raffaela scrive un post in nome di “Amor vincit omnia”: “Non c’entra niente il crescere insieme, c’entra che se una cosa la senti la senti per sempre e basta. Finalmente posso urlare di nuovo al mondo intero, come io so fare e come sempre ho fatto, quanto TI AMO e quanto sono orgogliosa di te! Nonostante tutto, nonostante il dolore che ho provato in quei giorni strazianti e infiniti. La verità ?! Si.. Pensavo non mi volessi più nella tua vita, e invece anche questa volta fortunatamente mi sbagliavo (…) Finalmente le nostre farfalle nello stomaco volano di nuovo insieme amore mio. (…). Ti amerò come accade nelle favole, da qui all’eterno! Eternamente tua. Eternamente NOSTRI !!!” e Andrea: “Potrei scrivere tantissime cose che riguardano il programma, ma a me interessa solo parlare. Di LEI ... LA MIA LEI !!!

La donna che tutti vorrebbero al proprio fianco , la donna che mi ha insegnato ad amare , la donna che mi ha aiutato a crescere ,la donna che è stata sempre al mio fianco nei momenti più bui, la donna che porterò all’altare (…) ETERNAMENTE TUO. ETERNAMENTE NOSTRI”. Infine spunta la single Teresa che conferma di non aver più sentito Andrea: “Se non è sfociato in niente significa che non era destino e io non vado contro il destino. Eravamo due persone giuste al momento sbagliato. L’ho rispettato e sono stato al posto mio”. Per darle ragione, la redazione manda in onda tutti i bacini, gli sguardi e le palpatine della tentatrice.

Martina e Andr… cioè Gianpaolo. La 30enne si buttò nelle braccia del bellissimo ma banale Andrea dopo aver visto Gianpaolo divertirsi con le single del villaggio. Al falò di confronto lei se ne uscì con lo storico: “Hai detto ‘metto incinta il tavolino’, ma ti paiono battute da fare Andr…cioè…”, mentre lui le consegnò un bigliettino: “Patata vuoi sposarmi?”. Poi le corna con il limone duro tra Martina e Andrea e le accuse reciproche di immaturità. Fu addio. Un mese dopo, Martina ha dichiarato: “Ho sofferto tantissimo e mi ha fatto male lasciarlo. Ora sono tornata a Roma e sto rimettendo in piedi la mia vita. I suoi genitori erano la mia famiglia ma è andata a così (piange, nda)”. Sta superando il forte dolore con una vacanza a Ibiza insieme ad Andrea/Andrew e Lara. Per Martina, infatti, il produttore di vino è “un punto di riferimento. Mi sono lasciata andare con lui perché sapevo che la mia storia era finita. Lo sento spesso e lo voglio vedere”, ma Bisciglia incalza: “Solo come amico?” e quella mente spudoratamente: “Prima devo stare bene con me stessa, poi si vedrà. Fra due, tre anni mi auguro di essere felice, fidanzata, sposata e con un bambino”. Va via e arriva Gianpaolo: “Mi manca, era la mia spalla forte. Vederla andare via è stato doloroso però si è rivelata una persona che non conoscevo e che non mi piace. Una settimana fa avrei detto che l’amo ancora, ma non amo chi non ama me” e Filippo non capisce: “Non è così, si può amare e non essere corrisposti”, “Eh ma dico così per andare avanti, mi aiuta. Voglio essere felice”. Il pugliese ha rilasciato anche un post su Instagram: “A volte i momenti migliori e peggiori della nostra vita possono coincidere. (…). Ad oggi non posso che ringraziarti per tutto, per questi 5 anni passati insieme, per i bei momenti in giro per il mondo, per avermi reso anche tu la persona che sono. Non rimpiango nulla e non provo nessun rancore. Spero che tu possa trovare la felicità e ti auguro tutto il meglio dalla Vita. Grazie @martinasebastiani Grazie @temptationisland_ official”.

Lara, Michael, l’Ikea e la verza. Lara è l'icona di quest’edizione di Temptation Island: un po’ costruita nelle battute (“ti smonto come un mobile dell’Ikea e ti apro come una verza”), ma molto in gamba. L’ex fidanzato, invece, non troverà più una donna nemmeno tra le vulcaniane. E’ riuscito a stare sugli zibidei a tutti, compreso il più che pacato Bisciglia. Cinque ore dopo essere entrati nel villaggio, Michael demolì la fidanzata fisicamente e psicologicamente: dog sitter, netturbina, noiosa, rompipalle, brutta, grassa, denti storti e poco furba furono le definizioni più ricorrenti. Davanti alle telecamere faceva la vittima e a lucine rosse spente disse: “Non abbiamo rapporti sessuali e mi sono inventato una malattia, ho dovuto fare la farsa di andare dall’andrologo. Sono nato furbo e muoio furbo, al confronto mi comporterò da signore, a telecamere spente sfascio tutto e aspetto il momento giusto per darle la mazzata finale”. Il falò fu divertentissimo con il ragazzo che cercava una paletta per scavarsi una fossa nella sabbia: “Ho detto quelle cose per orgoglio”, mentre Lara e pure Filippo lo inchiodavano al tronco delle sue responsabilità. Dopo un mese, Michael finge ancora di provare qualcosa per Lara e nega di avere interesse per Rita: “E’ stata solo uno strumento, abbiamo parlato del più e del meno, della nostra avventura”. Tace sui messaggi da innamorato che le invia di continuo. Li rivela Rita che quasi quasi gli dà dello stalker: “Mi dice che gli manco, che mi vuole rivedere il prima possibile, mi ha scritto ‘mi mancano i tuoi occhietti, sei la più bella del mondo i nostri cuori battono all’unisono”. Lara vede il video e commenta: “Beh mi manca solo il falò… non capisco perché mi prende in giro. Basta riparto da me”.



Giada, Francesco e il Rolex. La coppia sta insieme da nove anni, lui sembrava molto innamorato, ma col passare dei giorni acquisì la consapevolezza di aver messo da parte il vero se stesso, il suo orgoglio e la sua autostima. Giada appariva molto sicura di sé e al falò gli rinfacciò i regali: “Il Rolex chi ce l’ha? Io o te?” e quello: “Sei una materiale. Per me contano gli occhi della tigre e invece tu mi hai dato del fallito. Hai detto che tu porti i pantaloni”. Il loro problema è la scarsa comunicazione (sebbene Francesco sia logorroico) e infatti i due urlarono: “Taci, parlo io”, “Ma mi ascolti?! Mi fai parlare?”. Dopo la sfuriata, lei si mise a piangere, lui si sciolse e uscirono abbracciati. Stanno ancora insieme: Giada si dichiara felice, è diventata più dolce e ammette che Francesco è sempre geloso, ma meno ossessivo: “Senza di lui non riesco a star bene, la mia libertà è con lui”. Per Francesco va ancora meglio: “Siamo tornati adolescenti, mi sono reso conto che nella vita il modo fa tanto. La mia felicità è lei”. Hanno cambiato casa e ne hanno presa una con una stanza in più: “E’ il nostro progetto, ma figli maschi!” commenta il ragazzo. Scatta il post su Instagram: “Il nostro amore è folle , noi siamo folli! Noi siamo passionali, siamo possessivi, siamo istintivi, siamo 2 teste calde (…). Io non so come sia possibile ma forse l’unica spiegazione a tutto questo è l’amore e se ci penso bene mi viene solo da dirti questo : “quanto c***o ti amo! e lo sai anche tu che io e te insieme siamo un casino bellissimo”. Filippo Bisciglia chiude la quinta edizione, prossimo viaggio nei sentimenti: Temptation Island Vip con Simona Ventura.