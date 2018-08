Fedez dà forfait, giallo al compleanno di J-Ax

Le distanze si accentuano: Fedez e J-Ax, dopo aver lanciato tormentoni estivi e dopo aver fatto ballare mezza Italia, si sono allontanati. Ma questo lo sapevamo già da alcuni giorni. Quello che colpisce i fan in queste ore è l’assenza di Fedez al compleanno dello “zio”, ovvero J-Ax (come solitamente lo chiama in pubblico). Rovazzi, lo YouTuber famoso proprio grazie all’amicizia con Fedez e J-Ax, è alla festa tra gli invitati, che si tuffano in piscina tra selfie e “Instagram stories”. Forse Fedez non si presenta sapendo che potrebbe incontrare Rovazzi, con il quale i rapporti non sono più buoni? È probabile.

Poi c’è un altro indizio: Chiara Ferragni, futura moglie di Fedez, smette di seguire J-Ax. Sarà un caso? Secondo molti fan tra Fedez e J-Ax le cose non vanno più molto bene e quell’amicizia, che a tutti sembrava solida, scricchiola da alcuni mesi. Eppure, da indiscrezioni, l’ex “Articolo31” è già nella lista degli invitati al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Adesso tocca capire se realmente si presenterà. Questione di giorni, il primo settembre è dietro l’angolo.