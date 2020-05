Francesco Rocca riconfermato alla guida della Croce Rossa

L’avvocato romano Francesco Rocca, 55 anni, è stato rieletto per la terza volta presidente della Croce Rossa Italiana. Con 512 voti (pari all’80,63%) Rocca, già alla guida dell’associazione dal 2008 come commissario straordinario, ha battuto il suo predecessore Maurizio Scelli, che ha ottenuto 116 voti (18,27%). “Sono soddisfatto - commenta il presidente Rocca - perché ora potremo consolidare i passi avanti fatti sinora con la riorganizzazione, avviata sin dall’inizio del mio mandato da presidente nel 2013. Il passaggio effettuato, da associazione di diritto pubblico a diritto privato, è stato importante per l’organizzazione umanitaria più grande d’Italia”. Un’associazione che è stata scelta dall’Istat per effettuare “l’indagine sulla sieroprevalenza che coinvolgerà 190mila italiani a partire proprio da oggi”. E che sta iniziando a distribuire, attraverso i suoi Comitati territoriali, “buoni spesa per le famiglie che ne hanno bisogno per un valore di 2 milioni di euro, grazie alle tante donazioni ricevute in queste settimane per l’emergenza-Covid”.