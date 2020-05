Abbraccia la fidanzata in stradaE gli fanno 400 euro di multa

Abbraccia la fidanzata per strada e si ritrova una multa da 400 euro. E' la disavventura capitata ad un ventenne di Pavia che ieri stava camminando in centro con la ragazza, entrambi con la loro brava mascherina. A un certo punto, lo slancio affettivo. Che viene notato da due agenti in borghese e prontamente sanzionato con la prevista multa per violazione delle regole di distanziamento sociale: i due, infatti, non risultano conviventi. E quindi possono sì passeggiare insieme ma non possono stare vicini. E anzi che gli va pure bene, dato che a beccarsi la multa è solo lui in quanto la giovane, secondo il verbale, sarebbe stata sorpresa dall'improvvisa manifestazione e non avrebbe partecipato all'abbraccio. Troppo buoni.