L'elenco dei morti di coronavirusLa prima pagina choc del New York Times

Un titolo ("Verso i 100mila morti americani, una perdita incalcolabile"), un sommario ("Non erano solo nomi su una lista. Eravamo noi") e poi una sfilza di nomi che occupano tutta la pagina, e che seguono all'interno perché in una sola non ci entrano.

E' un numero destinato a rimanere quella del New York Times di oggi che, mentre il conto delle vittime da Covid19 in America si avvicina a quota 100mila, sceglie di trasformare l'intera prima pagina in una gigantesca necrologia: nome, età, città, una riga di biografia ("amava fare l'arbitro di basket"; "metteva sempre le bretelle"; "pompiere in servizio l'11 settembre"; "collezionista di francobolli e monete") e avanti il prossimo. Così per mille persone, "appena l'1% del totale". Una prima pagina che è un pugno nello stomaco. "Nessuno di loro era solo un numero".