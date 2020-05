Apple e Google lanciano la tecnologia per il contact tracing. Strada spianata per l'app Immuni

Apple e Google hanno messo a disposizione di 22 governo nazionali tra cui l'Italia la tecnologia che rende possibile il tracciamento del contagio tramite le app. Un passo in avanti verso il lancio dell'app Immuni, la piattaforma realizzata da Bending Spoons e scelta dal governo per il tracciamento dei contagi del coronavirus. Lo strumento tecnologico firmato Apple-Google, che collaborano sul progetto dal 10 aprile, "è da oggi nelle mani delle autorità sanitarie di tutto il mondo, con cui abbiamo lavorato e che decideranno come usarla". La tecnologia permette il sistema di notifiche via Bluetooth su cui si baseranno le varie piattaforme nazionali. L'aggiornamento per i sistemi operativi iOS e Android sarà disponibile a breve.