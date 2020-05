Selvaggia Lucarelli verso la poltrona di vicedirettore del quotidiano “Il Domani”, la nuova avventura editoriale di Carlo De Benedetti. Secondo il sito "ItaliaOggi", la firma de “Il Fatto Quotidiano” e la responsabile del settore cronaca e spettacoli di “TPI”, sarebbe la prima scelta per affiancare Stefano Feltri, neo direttore del quotidiano che sarà lanciato tra settembre e ottobre e che prevede una foliazione di 14 pagine. Si legge su “ItaliaOggi”: “I contatti sono stati avviati ma nessuna decisione è stata ancora presa”. Tuttavia non si tratterebbe di una vicedirezione unica, ma di un tandem con un altro giornalista non ancora identificato.

De Benedetti e Feltri stanno pensando a una redazione composta da dieci giovani giornalisti affiancati da penne storiche come Gad Lerner, fresco di rottura con il quotidiano La Repubblica in mano agli Elkann-Agnelli e l’inviato Federico Rampini. Bocca cucita da parte del giudice di “Ballando con le Stelle”.