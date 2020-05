Flavio Briatore, ospite de “L’Aria che Tira”, l’approfondimento politico-economico di La7, condotto da Myrta Merlino, ha criticato il governo, Vittorio Colao, capo della task force per il rilancio nella Fase 2 del Coronavirus, e Silvia Romano: “Convertita ad Al Shabaab”.

Flavio Briatore si è collegato in diretta video con Myrta Merlino, conduttrice de “L’Aria che Tira”, per parlare del rilancio del sistema Italia dopo la pandemia da Covid19 che ha messo in ginocchio le aziende italiane. L’imprenditore non ha usato mezzi termini: “Ma come si fa a gestire la task force di emergenza da Londra? È come se io avessi voluto fare il GP di Monte Carlo da Londra. Colao doveva tornare, era il minimo. Mi sembra una presa in giro. L’Italia non sta facendo niente, pensa solo a palliativi. Sparano numeri a caso, mi viene mal di testa quando li ascolto. C’è troppa burocrazia, lo capite o no?".

Briatore punge anche sulla confusione fuori la casa di Silvia Romano a Milano: “Perché se i ristoratori protestano è un assembramento da punire, mentre quello di ieri per il ritorno della ragazza (Silvia Romano, nda) non lo è? Perché il primo mette in evidenza le critiche, il secondo è propaganda”.

Myrta Merlino ha chiesto a Flavio Briatore la sua opinione sulla liberazione di Silvia Romano e l’imprenditore ha attaccato la volontaria: “Ho un’attività in Kenya, noi imprenditori eravamo molto preoccupati. Ci siamo mossi per capire cosa fosse successo e ho saputo che Davide Ciarrapica, fondatore dell’Onlus Orphans’s Dreamle a Likoni, aveva sconsigliato di andare in quella zona. La giovane aveva lavorato in un orfanotrofio vicino Mombasa, poi ha deciso di partire per un posto più isolato nonostante le avessero sconsigliato di andare lì. Se vai in certi posti, i problemi te li cerchi. E’ come se io andassi in alcuni quartieri di Milano che mi hanno detto di evitare. Era una giovane inesperta”.

La Merlino è rimasta spiazzata: “Ma sono fonti sue?! Sono sicura che anche lei Briatore sia contento della liberazione di Silvia Romano” e l’ex team manager di F1: “Sì, sono fonti sicure, certe. Quando te lo sconsigliano, non devi andare! Sono contento del ritorno, ma non sono contento che sia scesa dall’aereo con quella palandrana verde di Al Shabaab, simbolo di sottomissione”. La giornalista gli ha fatto notare che era un vestito tipico somalo e che si era convertita all’Islam, ma Briatore ha insistito: “Si è convertita ai terroristi di Al Shabaab, non all’Islam. Il vestito lo dimostra al 100%”.