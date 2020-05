La fatwa di Vittorio Sgarbi: arrestate Silvia Romano. E Chef Rubio si risente

Vittorio Sgarbi spara su Facebook la sua opinione controcorrente sul ritorno in Italia di Silvia Romano. La cooperante liberata dalla prigionia in Somalia va arrestata perché nemica dello Stato. "Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all'Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi", scrive il critico d'arte.

Tra i tanti a rispondere anche il cuoco radical Chef Rubio che contrattacca con un tweet tra il popolare e il geopolitico. "Vittorio Sgarbi perché non pensi a portarti in giro con donne di dubbia levatura morale invece di scrivere stronzate. Silvia fu rapita da terroristi salafiti legati ad Al Qaida che non hanno nulla a che vedere con l’Islam!". E chiosa con uno sgarbiano "CAPRA".