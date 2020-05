Operata di tumore a 100 anni torna a casa. "Ma per i giudici l'intervento non andava fatto"

A cento anni sconfigge il tumore superando un'operazione difficile. È la storia di "una paziente, madre di un medico, operata di tumore della testa del pancreas nove giorni fa, andata a casa dopo un intervento durato tre ore con postoperatorio senza minima complicanza", racconta Cristiano Huscher, direttore della chirurgia oncologica robotica del Policlinico di Abano.

"Il rispetto della vita e del desiderio dei pazienti è un dovere morale anche in condizioni difficili come oggi con il Covid 19", commenta il medico che sottolinea come la donna, a causa dell'età e della patologia, "secondo la magistratura italiana non andrebbe operata".