Silvia Romano domenica pomeriggio a Ciampino, ma per i dpcm di Giuseppe Conte costretta a due settimane di quarantena, passando da un carcere a un altro. Certo la nuova "prigionia" sarà assai più dolce visto che l'isolamento non avverrà in una prigione selvaggia in zone desertiche ma nella confortevole casa di famiglia a Milano, zona Casoretto. Però forse quella nuova costrizione a chi da 17 mesi è prigioniera di diversi rapitori, si potrebbe davvero risparmiare facendo una eccezione alle regole. Certo la ragazza non protesterà, felice di essere stata tolta ai suoi carcerieri dopo tanto tempo grazie al pagamento di un riscatto (secondo autorevoli indiscrezioni che non vengono negate dalle autorità italiane) al termine di una operazione congiunta degli 007 italiani e turchi a pochi km da Mogadiscio