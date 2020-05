Panico sull'A1, il tir si schianta in autostrada e sfiora l'auto della polizia

Tremendo schianto in autostrada a Reggio Emilia: un tir perde il controllo, sfiora un'auto della Polizia stradale e si ribalta sulla corsia opposta dopo aver sfondato la barriera. È accaduto il 28 aprile: una pattuglia della polizia stradale di Modena si trovava a percorrere l’Autostrada A1 in seconda corsia al Km 139,00 (territorio Provincia RE) in direzione nord, e si è trovata affiancata da un tir con rimorchio che stava marciando in prima corsia.

Improvvisamente il mezzo pesante ha accusato lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro che ha causato l’immediato sbandamento del veicolo deviando verso il centro della sede autostradale, attraversando tutte e tre le corsie, impattando successivamente contro il jersey centrale. L’impatto con la barriera ha determinato il salto di carreggiata del mezzo pesante che si abbatteva sulla corsia sud, fortunatamente in quel momento non impegnata da alcun veicolo. I poliziotti, accorgendosi immediatamente dell’accaduto sono riusciti a rallentare e così ad evitare di essere travolti dal tir; si sono fermati e hanno provveduto ad attivare i soccorsi ed a occuparsi della sicurezza del transito ed alla regolazione del traffico. Il conducente del veicolo pesante, secondo quanto si apprende, non ha subito lesioni.