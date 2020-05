L'idrossiclorochina e i dati del registro della Società Italiana di Reumatologia

Riceviamo e pubblichiamo:

chiediamo gentilmente un precisazione sull’articolo scritto dal dott. Peter D’Angelo e pubblicato sull’edizione on line de Il Tempo.it

Nel testo è contenuta una macroscopica imprecisione che rischia di dare un messaggio fuorviante su un tema molto complesso, e di grande interesse mediatico, come le terapie per l’ infezione da COVID-19. Come era stato correttamente comunicato al giornalista per iscritto i dati del registro lanciato dalla Società Italiana di Reumatologia (SIR) ci dicono che i pazienti che assumono idrossiclorochina sono circa il 15 % sui 150 pazienti complessivi con malattie reumatologiche che sono stati segnalati e che hanno contratto l’infezione. Non abbiamo quindi a nostra disposizione dati su 65.000 pazienti come riportato nell’articolo per cui non è possibile sulla base di questi dati fare alcuna illazione sulla possibilità preventiva di questo farmaco nei confronti dell’infezione. Se mai i pochi dati disponibili ci dicono che anche alcuni pazienti che assumono cronicamente Idrossiclorochina possono andare incontro ad infezione secondo una conclusione che è diametralmente opposta a quanto viene riportato nell’articolo in oggetto. La Società Italiana di Reumatologia precisa che ad oggi sulla base dei dati disponibili, non è possibile in alcun modo ascrivere a questo farmaco una potenziale azione preventiva nei confronti dell’infezione da SARS-Cov 2.

Luigi Sinigaglia

Presidente Nazionale Società Italiana di Reumatologia



In merito all'outcome dei pazienti, sono intercorse due telefonate e alcune email con il Dott. Mauro Galeazzi, Sir, il quale come molta cortesia e disponibilità mi ha inquadrato il tema e mi ha detto che non risultavano decessi né intensive sui 147 pazienti da voi raccolti nel "registro". Per ora. Non so se dal giorno della pubblicazione ad oggi sia cambiata la situazione. In merito, al numero degli infetti da voi registrati, lascio in allegato vs documento che riporta n.20 pazienti reumatologici (sottogruppo dei 147 da voi registrati come "infetti" Covid19) in trattamento con idrossiclorochina.

In merito alla vostra osservazione: “né tanto meno abbiamo dati sulla percentuale di infetti nella popolazione di pazienti che assumono questo farmaco”: nell'intervista il Presidente non aveva dati precisi (risposta intervista: “potremmo definire gli utilizzatori di idrossiclorochina e clorochina in Italia nell’ordine di alcune decine di migliaia di pazienti”). Non avendo dati chiari ho chiamato direttamente le case farmaceutiche. I dati provengono dalle vendite mensili - pre-covid19 - per pazienti cronici (Lupus, Artrite Reumatoide, ecc). Questi dati, quindi, mi sono stati forniti dalla casa produttrice del farmaco, che ritengo affidabile come fonte, e la quale mi ha dato il parametro dei cronici che usano sistematicamente il farmaco: circa 65 mila pazienti a livello nazionale. Esistono due produttori, uno che produce generici DOC, e SANOFI. In merito alla letteratura scientifica, e alle segnalazioni della "Società Europea di reumatologia", sono suggestioni molto interessanti, che ho letto, ho potuto anche appurare come abbiano iniziato solo di recente una raccolta della casistica, rispetto alla SIR - che l'ha avvita più di un mese fa e interrogando 1.200 reumatologi in tutta Italia. Per cercare pubblicazioni più solide ho ripreso e cito quelle su International Journal of Antimicrobial Agents, l’organo ufficiale della Società Internazionale di Chemioterapia Antimicrobica, in cui si confermerebbe l'effetto profilassi dell'Idrossiclorochina. La platea arruolata è composta da 211 persone, un buon numero. Nessun contagio è stato registrato. In allegato trova la pubblicazione integrale, per verifica. Inoltre, è appena stato approvato da AIFA lo studio sulla profilassi, che verrà condotto dal Direttore scientifico IRST, Giovanni Martinelli, e ordinario di Unibo. Partendo proprio dalla letteratura citata (https://www.aifa.gov.it/sperimentazioni-cliniche-covid-19). In merito alla letteratura, significativa, le lascio in allegato tutti i Trial in corso su idrossiclorochina da Solidarity alle ricerche di Oxford. Aggiungo che molti primari, specialisti, medici (usca), stanno assumendo idrossiclorochina come "profilassi" (ovviamente ho testimonianze dirette, e prove), questo non significa che funzioni in assoluto, ma non significa nemmeno che non abbia alcuna valenza.

Peter D'Angelo