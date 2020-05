Stretta di Zingaretti nel Lazio: "Obbligo mascherina in luoghi chiusi e incontri all'aperto"

Nicola Zingaretti introduce nel Lazio l'obbligo di portare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e negli incontri allìaperto anche tra due sole persone. Non solo. Tra le linee guida indicate dal governatore del Lazio per la sua Regione, c'è anche l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro, l’indicazione di lavare frequentemente le mani e la raccomandazione di ricorrere al massimo allo smart working.

"Entriamo in una fase che sarà complessa ma vogliamo operare un confronto per aprire le attività in piena e totale sicurezza", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando in conferenza stampa "LazioSicuro - Linee guida sulle regole per chi riapre". Ecco le sue parole: "Innanzitutto, in tutti i luoghi al chiuso saranno previsti l’obbligo della mascherina, il mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro, sempre in qualsiasi incontro, l’indicazione di lavare frequentemente le mani. In tutti i locali pubblici ci sarà l’indicazione del contingentamento e i locali saranno igienizzati. A Roma e nel Lazio - ha aggiunto il governatore del Lazio- diamo indicazioni per tenere altissimo lo smart working a maggio nell’organizzazione del lavoro".

"Cautela, sicurezza e responsabilità individuale" sono le linee guida indicate da Zingaretti per la fase 2. "È importante che arrivino ai cittadini, che già si sono comportati con un immenso senso di responsabilità, quali sono le regole, semplici e chiare da seguire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, che rimangono settimane delicate" ha sottolineato. "Per questo abbiamo preparato delle basi di confronto affinché da subito si possa cominciare a fare in modo he quando si aprirà lo si faccia in sicurezza", ha aggiunto il governatore del Lazio annunciando per i prossimi giorni una serie di incontri con organizzazioni datoriali, sindacati e associazioni.