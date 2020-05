In questo periodo così particolare, per via dell’emergenza in corso che ha cambiato molte nostre abitudini, si è riscoperta l’importanza del digital e quindi di poter gestire la propria attività fisica, ad esempio un negozio, anche online. Le recensioni sono un tema fondamentale a tal proposito, perché ci aiutano nella scelta di portali e prodotti o servizi, in base alle esperienze riportate. Sabrina Agasucci, responsabile commerciale di Net Review ci ha guidati attraverso l’e-commerce ai tempi del coronavirus.

Come sta andando il mercato online? Ci sono settori in crisi?

In periodo di emergenza è sempre interessante capire come l’italiano medio si orienti con questa nuova realtà. Noi di Recensioni Verificate, abbiamo notato un notevole aumento in quasi tutti i settori, fatta eccezione di chi si occupa di turismo, cerimonie e ristorazione. Chi sta facendo davvero grandi numeri è il settore farmaceutico, seguito da quello della spesa a domicilio, caffè, attrezzature sportive per sport indoor, birra e vino (forse per tirarsi un po’ su).

Per gli e-commerce che hanno subito questo boom però c’è anche un problema nuovo di logistica, visto che la mole degli ordini è aumentata incredibilmente e non tutti riescono ad organizzarsi repentinamente per soddisfare tutti i clienti.

Credi che sia possibile che molte aziende di vendita in negozio, ora o in un futuro prossimo, si trasformino in piattaforma e-commerce?

Posso dire che lo stanno già facendo, perché persone che si ritrovano a chiudere la loro attività per un tempo indeterminato cercano di darsi da fare subito anche se non sono molto esperte di vendita online. Noi abbiamo visto un sacco di iscrizioni nella nostra piattaforma nelle ultime due settimane, si capisce che c’è un negozio fisico, non c’è uno storico delle vendite ma possiamo vedere il traffico e sono tutti nuovi di zecca. È comunque un boom positivo, perché l’Italia sta sempre un po’ in coda per quanto riguarda gli acquisti online rispetto agli altri Paesi europei, quindi finalmente le persone che hanno un’attività fossilizzata in un negozio iniziano a capire l’importanza di avere anche uno sbocco online.

Alcuni siti di acquisto vengono considerati più affidabili di altri perché vendono prodotti che sono sensibili di verifica delle recensioni. Cosa significa?

Le recensioni piano piano hanno acquistato un’importanza sempre maggiore, quindi magari ci colleghiamo su un sito, soprattutto se non lo conosciamo, cerchiamo subito di leggere se ci sono delle opinioni, anche su un nuovo prodotto che potremmo non conoscere, per vedere come si sono trovate le altre persone, cercando di capire da lì se continuare a fare i nostri acquisti o se cambiare piattaforma.

Esistono piattaforme note dove chiunque può lasciare una recensione senza aver fatto per forza un acquisto su un determinato portale. Questo da una parte è sì una forma di libertà, però molto spesso quest’opportunità è un’arma a doppio taglio, perché possono esserci recensioni negative da parte di un competitor, di un hater o di una persona che se l’è presa troppo e lo va a scrivere ovunque, creando magari per una cosa che può succedere, una questione molto più grande di quello che effettivamente è. Recensioni Verificate è stato creato per raccogliere, gestire e lasciare l’opportunità di moderare le recensioni. Il discorso è valido sia per e-commerce che per negozi o agenzie.

In questo modo sono solo i clienti che hanno fatto quel dato giorno un acquisto che riceveranno una mail che porterà ad un formulario per lasciare la propria opinione ed il venditore in questione riceverà un’attestazione con la lista di tutte le recensioni ricevute. Noi le dividiamo in positive, neutre e negative.

Quindi se io entro in un negozio online o fisico voi ricevete dal negozio o dal gestore del sito il permesso di accedere al database di acquisti e mi mandate una mail?

Esatto. Ovviamente tutto nel rispetto della privacy, perché noi utilizziamo questi dati esclusivamente per chiedere una recensione. Nell’attestazione del venditore non ci sarà un pulsante per scrivere la propria recensione liberamente, perché la nostra domanda arriva solamente in seguito ad un acquisto di un prodotto o un servizio.

Da cosa si capisce se un sito è affiliato ad un servizio di Recensioni Verificate?

Normalmente è scritto, c’è un bollino di Recensioni Verificate e cliccandoci sopra si aprirà questo attestato con la lista di tutte le opinioni.

Che succede se arriva una recensione negativa?

Semplicemente la si gestisce: capita a tutti di sbagliare, ma si può sempre cercare di rimediare ed ovviamente le recensioni negative, riportando anche la risposta del negoziante, mostreranno la tempestività e comportamento in caso di errore. Se il negoziante o il brand sono “responsive” saranno le recensioni negative che li aiuteranno a vendere di più! Se ci sono dubbi di diffamazione, è ovvio che il venditore potrà inviarcene prova ed in quel caso la recensione negativa verrà rifiutata, senza danneggiare un venditore onesto.