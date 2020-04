Polizia Postale contro il revenge porn dopo la denuncia di Diletta Leotta. Vittime i vip della tv

Operazione della Polizia Postale contro il revenge poro grazie ad un'indagine partita da una denuncia della conduttrice tv di Dazn Diletta Leotta, le cui foto private (rubate anni fa dal suo cellulare) sono state pubblicate dal canale "Stupro tua sorella 2.0".

La Polizia Postale ha effettuato, in diverse città, una vasta operazione identificando e denunciando gli amministratori di tre canali Telegram contenenti immagini denigranti e commenti offensivi. Si tratta de "La bibbia 5.0", "Il Vangelo del pelo" e "Stupro tua sorella 2.0". Tutti e tre annoverano migliaia di utenti, uno dei quali, un 29enne bergamasco, è stato indagato per aver utilizzato i canali a scopo di revenge porn nei confronti della ex compagna. Tra le vittime anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e volti noti della tv. Sono in corso perquisizioni e sequestri. L’operazione è stata denominata "Drop the Revenge!". A uno dei denunciati sono state sequestrate centinaia di foto di persone in atteggiamenti intimi, tra queste alcune di Wanda Nara, moglie del'ex calciatore dell'Inter Mauro Icardi.