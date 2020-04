Così cambia la valutazione alla maturità. La ministra Azzolina: "40 punti l'orale, 60 il pregresso"

Maturità orale al via il 17 giugno e varrà 40 crediti. L'esame rivisitato in tempi di Coronavirus partirà da un argomento "di indirizzo" scelto insieme ai prof. Ad annunciarlo a Skuola.net il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"L'Esame di Stato - ha spiegato Azzolina - non è un interrogatorio, ma l'apice di un percorso, e non può riguardare quanto non è stato fatto. Per questo, i crediti prima della pandemia erano 40, poi c'erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato maggiormente il percorso di studi: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Un giusto riconoscimento all'impegno". Su quando si tornerà realmente sui banchi, poi, ha aggiunto categorica: "Si deve assolutamente rientrare a settembre. Il Comitato di esperti è al lavoro".