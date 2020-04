Muore per fermare due rapinatori. Poliziotto perde la vita a Napoli

Un poliziotto è morto a Napoli nel tentativo di bloccare dei rapinatori dopo un furto in banca. L’agente del commissariato di Secondigliano era intervenuto, insieme a un collega, per bloccare la fuga in auto dei malviventi ma è stato travolto.

L’altro agente è ferito. I due rapinatori sono stati fermati.