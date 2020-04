Il sesso ai tempi del virus. Trentalance, l'ex pornodivo dà consigli

Il Coronavirus non ha cambiato solo la vita sociale, ha mutato anche il nostro rapporto con il sesso. Come si deve fare per non correre rischi? Addio amanti e rapporti occasionali? Addio incontri orgiastici? A tutte le curiosità e a ogni dubbio risponde Franco Trentalance, ex pornodivo da 445 film, oggi autore di romanzi e di una graphic novel.

L’esperto Trentalance è la Donna Letizia o la Barbara Alberti del sesso grazie alla rubrica “Le Cronache di Escort Advisor” che tiene in esclusiva su “Escort Advisor”, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa (oltre 2 milioni di utenti al mese solo in Italia). Gli utenti possono condividere racconti di sesso e di vita ai tempi del Covid-19, possono guardare tutorial su sesso e seduzione, possono chiedere consigli per un’appagante sessualità non solo in lockdown, ma anche nell’incerta fase 2, e possono interagire con i contenuti e con gli ospiti di ogni “cronaca” su Escort Advisor.

Ogni video è dedicato a suggerimenti e tecniche che il personal coach sui generis, Franco Trentalance, ha appreso in anni di pratica. Il primo video della durata di 5 minuti è dedicato all’onanismo: “Non ho mai considerato il "Fai da Te" come un'attività di serie B o un ripiego, è la base per tutti quelli che amano fare del buon sesso, a qualsiasi età. Sarebbe un errore trascurarla perché ha tanti vantaggi.. Al contrario è la base per chi vuole fare del buon sesso: è come l'allenamento di uno sportivo, per prepararsi a una gara. I campioni di qualsiasi disciplina alternano sempre match e... allenamento!”.