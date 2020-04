Quinto giorno di calo dei malati. Pregliasco: "La fase 2 è più vicina"

Sono 2.922 le persone guarite nelle ultime 24 ore in Italia dopo essere risultate positive al Coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 60.498. Lo rende noto la Protezione Civile nell'aggiornamento del 24 aprile sullo stato della pandemia. Rispetto a ieri i deceduti sono 420 e portano il totale a 25.969. Sono 192.994 i casi totali di positività al Coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia. L’incremento rispetto a ieri è di 3.021.

Alla luce di questi dati, ciò che emerge è che per il quinto giorno consecutivo cala il numero dei malati, che attualmente è di 106.527, 321 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Diminuisce anche la pressione sugli ospedali, con 2.173 pazienti in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri.

I dati odierni della Protezione civile «fotografano una situazione che si avvicina lentamente alle condizioni favorevoli alla fase 2». Così il virologo dell’università di Milano Fabrizio Pregliasco commenta all’Adnkronos Salute i dati del bollettino quotidiano della Protezione civile. «La situazione è simile a ieri, la Lombardia migliora ma con Milano e Brescia ancora in ritardo. Purtroppo - conclude - il dato sui decessi migliorerà più avanti perché è l’effetto di situazione verificatesi nelle score settimane».