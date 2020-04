Idrossiclorochina, così il farmaco anti-malaria previene il Coronavirus

È stato pubblicato sulla rivista «International Journal of Antimicrobial Agents», l’organo ufficiale della Società Internazionale di Chemioterapia Antimicrobica il risultato di un esperimento di profilassi di Covid-19 in persone esposte a individui positivi al coronavirus. Il 15 febbraio un'operatrice sanitaria risultava positiva a SARS-CoV-2. L'operatrice aveva girato liberamente per tutti i reparti dell'ospedale, dove prestava servizio. Non era possibile mettere in quarantena tutti quelli che erano venuti in contatto con l'operatrice, si sarebbe bloccata l'attività sanitaria. Il 25 febbraio anche un'altra persona risultava contagiata. Il giorno dopo, il 26 febbraio, è iniziato il primo esperimento di profilassi post-esposizione a base di idrossiclorochina (440 mg/die), per ben 211 persone, tra sanitari e pazienti. Dopo 10 giorni, nessuno risultava positivo al coronavirus.

Per capire cosa possa significare questa ricerca, chiediamo ad Andrea Savarino, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, e uno dei massimi esperti di idrossiclorochina a livello internazionale per le sue pubblicazioni in merito, ma anche perché fu lui a proporre l'uso dell'idrossiclorochina nel 2003, per contrastare Sars1.

Qual è la novità di questa pubblicazione scientifica? Cosa si evince?

Questo è il primo esperimento di profilassi post-esposizione contro Covid-19 ad esser stato pubblicato. È molto significativo perché fu effettuato in un momento di crescita esponenziale dell’infezione in Corea, paese che è stato preso come esempio per le efficaci misure di contenimento di Covid-19 che ne hanno impedito la diffusione. Si evince che è possibile mettere in atto una strategia di prevenzione farmacologica contro il coronavirus in un gruppo abbastanza ampio senza effetti collaterali inaccettabili.

Nello studio si parla di 211 persone che sono venute a contatto (con diversa intensità) con persone positive al Covid19 - come in molti casi italiani, le Rsa e gli ospedali sono diventati dei veri e propri incubatori del coronavirus - ma nessuno dei 211 è stato contagiato?

Nessuno.

Ma queste due persone non erano in isolamento, come possono aver contagiato qualcuno?

Erano in isolamento, sì, certo, ma solo dopo la diagnosi. Questo significa che prima avevano avuto contatti con altri liberamente.

Se non fosse stata usata l'idrossiclorochina come profilassi preventiva – per evitare l'inizio dell'attacco virale - quale sarebbe stata -, presumibilmente la curva dei contagi? Esiste un modello matematico che possa spiegare questo andamento?

Ovviamente la stima è probabilistica e non potrà mai essere precisa, tuttavia, è possibile calcolare quanti sarebbero potuti essere i contagi partiti dai due pazienti con Covid-19 diagnosticato. Assumendo che i due pazienti, nel periodo in cui potevano diffondere l’infezione, avessero passato circa la metà del loro periodo di veglia in ospedale, è possibile predire che si sarebbero verificati una decina di nuovi casi senza il trattamento con idrossiclorochina...

