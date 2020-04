Roberto Burioni da Fazio: caos test sierologici, mazzata sulla Fase 2

Il virologo Roberto Burioni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa affronta il tema delle cure per il coronavirus e risponde alle domande dei telespettatori del programma di Rai2. "Tutti virus respiratori come il raffreddori si attenuano d'estate, con il caldo. Ma dobbiamo tenere in conto il ritorno" del Covid-19, premette Burioni.

Il discorso verte sui rischi di contagio con l'allentamento delle misure restrittive. La domanda è: come ci si accorge di altri focolai? "Con i test sierologici", risponde il virologo ma Fazio gli fa notare che "non sono ancora validati come ha detto Walter Ricciardi". Devono essere validati, disponibili e fatti immediatamente, con i risultati che devono essere disponibili in poche ore, non giorni", precisa il virologo sollevando un punto che rappresenta una grossa incognita sulla Fase2 e sulle riaperture delle attività produttive a partire dal 4 maggio.

Il test salivare per il coronavirus esiste ed è efficace? "Faciliterebbe molto la diagnosi ma ancora non sappiamo se funziona", risponde Burioni che poi parla delle speranze della plasmoterapia, la cura dei pazienti Covid con il sangue dei guariti. Ma anche qui le prospettive non sono immediate perché "non possiamo dissanguare i guariti". "Il plasma artificiale dotato di anticorpi che si può realizzare potrebbe essere disponibile tra un anno", spiega.

Eparina, farmaci per la prostata, cure sperimentali, qual è lo stato delle cose? "In molti casi siamo agli inizii della sperimentazione, non lo sappiamo. Non ci sono ancora dati certi". Mazzata finale: è troppo presto per parlare di vacanze? "Sì è troppo presto".