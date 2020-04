Alitalia e il volo dei ragazzi di Disney

Riceviamo da Alitalia e pubblichiamo: Gentile direttore, in merito all’articolo “Domenica tornano i ragazzi di Disney”, pubblicato dal suo giornale, desideriamo precisare che non è assolutamente vero che “Alitalia avrebbe messo a disposizione un aereo al prezzo di 400 mila dollari” per organizzare un volo soccorso, per il quale Alitalia non ha fatto alcuna quotazione.

Inutile negare la nostra sorpresa nel veder riportata una circostanza inverosimile e priva di fondamento senza aver svolto una semplice verifica con la compagnia.