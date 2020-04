Tragedia nel Milanese, uccide la compagna con un colpo di fucile

Tragedia nel Milanese. Un uomo ha ucciso con un colpo di fucile a pompa, sparandole alla testa, la compagna di 47 anni. È accaduto nella notte ad Albignano, frazione di Truccazano. Entrambi di origini siciliane, stavano insieme da nove anni ma vivevano la relazione a distanza. La vittima si chiamava Alessandra Cità, 47 anni, conducente di tram del'Atm. L'autore del delitto Antonio Vena, anch'egli 47enne, operaio con precedenti penali. Dopo aver ucciso la compagna si è costituito. Avrebbe detto ai carabinieri di aver ucciso per gelosia. L'uomo, che ha un figlio da una precedente relazione, vive a Bressanone, in provincia di Bolzano. Da due settimane era nella casa della compagna per il lockdown.