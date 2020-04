Il picco non c'è stato, siamo ancora nella Fase 1. Zero casi a maggio? Impossibile

L'obiettivo zero contagi non sarà centrato a maggio e il dato pesa sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Non raggiungeremo casi zero a maggio, il virus probabilmente continuerà a circolare, anche se a bassa intensità", ha detto Giovanni Rezza, direttore delle Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in conferenza stampa.



In Italia non si è raggiunto un picco, ha detto Rezza, ma i casi sono in flessione. "Si è trattato di un picco artificioso", generato dal lockdown, ha detto l'epidemiologo sottolineando però che quanto accaduto due mesi fa potrebbe succedere nuovamente se non vengono prese le dovute misure di cautela.

Insomma il virus non sta scomparendo: "Siamo ancora nella Fase 1, mentre nella Fase 2 si dovranno mantenere in modo rigoroso le misure di distanziamento sociale. Quando arriveremo a un momento in cui il virus circolerà meno rapidamente, sarà estremamente importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio".

Sull'estate e le vacanze degli italiani il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, invoca cautela. Il Covid-19 "ci accompagnerà fino a quando non avremo un vaccino che sarà disponibile per milioni di dosi".