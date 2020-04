Coronavirus, le piccole e medie aziende non si fermano

La De Angelis & C. s.a.s con sede in Roma, è un'impresa di pulimento che da oltre 45 anni, offre un servizio a 360°, grazie ad un personale altamente qualificato e sempre in costante aggiornamento. L'obiettivo è quello di soddisfare il cliente anche nelle piccole cose e curarlo come solo una grande famiglia sa fare.

La De Angelis & C. s.a.s è specializzata oltre che nella pulizia, nell'igienizzazione e nell’organizzazione di staff organizzativo completo dalla portineria alla gestione di qualsiasi struttura condominiale e/o turistico recettiva, grazie al Know – how acquisito nell’arco dei 45 anni nella gestione e organizzazione alberghiera e d’ impresa di pulizie di grandi strutture non solo alberghiere ma anche residence, case di riposo, case di cura, casa vacanze.

La De Angelis & C. s.a.s è in grado di garantire attraverso l’esperienza maturata ed il proprio staff altamente qualificato, selezionato, un servizio improntato sui massimi livelli di qualità. L'azienda propone pacchetti di pulizie, igienizzazione per Enti, Banche, Assicurazioni, Case private, Condomini Supermercati, Impianti sportivi, Studi medici. (Preventivi gratuiti De Angelis & C. s.a.s 06.4821833)