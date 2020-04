Coronavirus, nessun rischio dall'aria condizionata

Con il caldo che sta per arrivare, si teme il rischio che il coronavirus possa annidarsi nell’aria condizionata. «Io credo di no, ma forse bisognerà valutare in ambienti chiusi dove ci sono soggetti che aerosolizzano grandi quantità di virus. Credo però che i filtri siano in grado di trattenere questo virus». Lo chiarisce all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova.

Va ricordato infatti che il coronavirus non viaggia nell’aria esterna da solo ma viene trasportato tramite goccioline emesse da una persona infetta che starnutisce o tossisce. «Sulla nave da crociera in Giappone si era detto del potenziale rischio - ricorda Bassetti - Ma ad esempio escludo qualsiasi rischio per chi viaggia in aereo». Potrebbe esserci un rischio nei piccoli locali, tipo ristoranti o parrucchieri? «Su questi casi occorre valutare singolarmente», risponde l’infettivologo.