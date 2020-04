Palermo, prende il sole in spiaggia. Serve l'elicottero dei carabinieri per mandarlo via

Scene surreali in bilico tra Apocalypse Now e la commedia all'italiana a Mondello, la spiaggia di Palermo, dove un bagnate solitario è stato pizzicato da un elicottero dei carabinieri. L'uomo, costume e asciugamano, si godeva il sole estivo in barba alle restrizioni per l'emergenza coronavirus nella spiaggia senza altri bagnanti. Nelle immagini immortalate dalla webcam Albaria si vede l'arrivo dell'elicottero dei militari che scende quasi a livello del terreno e alzando un polverone di sabbia. Solo allora l'uomo si allontana. Qui sotto il video dell'episodio.