Coronavirus e 5G, Burioni asfalta i complottisti dell'antenna

Il virologo Roberto Burioni liquida con un sorriso il padre di tutti i complotti ai tempi del coronavirus: la mappa dei paesi più colpiti dal Covid19 segue quella dello sviluppo del 5G, dietro al contagio ci sarebbero proprio onde e antenne della rete veloce dei telefonini. "Il 5G non contribuisce al contagio, serve a diffondere la voce...", risponde Burioni a Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 2.

Burioni risponde alle domande dei telespettatori. I cuochi dei ristoranti che fanno delivery devono indossare la mascherina mentre cucinano? La risposta è dovrebbero averla sempre, a maggior ragione durante una pandemia.

Sulla ricerca per trovare una profilassi per il Covid-19 i dubbio è che un solo vaccino potrebbe risultare inutile. I virologo spiega che i virus mutano nel tempo, ma non sappiamo come si comporterà questo.