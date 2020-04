Coronavirus, l'antiparassitario Ivermectin lo uccide in 48 ore. La speranza arriva dall'Australia

L'antiparassitario Ivermectin può essere l'arma che sconfiggerà il coronavirus? Il farmaco in sperimentazione in Australia fa ben sperare: secondo le prime risultanze l'anti-parassitario Ivermectin sarebbe in grado di uccidere il virus Sars-CoV-2 in 48 ore.Gli studi sperimentali sul farmaco sono condotti dal Biomedicine Discovery Institute della Monash University di Melbourne in collaborazione con il Doherty Institute.

Secondo quanto riporta la stampa locale l'Ivermectin riuscirebbe a ridurre gli effetti del Covid-19 già nelle prime 24 ore. Il farmaco era stato utilizzato in precedenza in altre epidemie e malattie come zika e dengue, la febbre emorragica che colpisce soprattutto in Sudamerica.