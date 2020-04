Coronavirus, Mantovani: questa è medicina di guerra. Salvate 38mila vite

La lotta al coronavirus è "medicina di guerra". Lo ha detto Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Humanitas, stasera 2 aprile a Piazzapulita su La7. Ma il sanitario, oltre ad aver messo in guardia dal pericolo delle fake news, nello studio di Corrado Formigli ha anche dato parole di speranza.

"Ci sono notizia false che contiunano a girare, come che il virus è solo un'influenza, o che è stato fabbricato in laboratorio in Cina o dagli Stati Uniti. Poi ci sono notizie più dannose, le false speranze. Dobbiamo essere molto rigorosi. Viviamo un'esperienza di medicina e ricerca di guerra nell'equilibrio tra dare speranza e condurre ricerca rigorosa nel rispetti dei pazienti. La clorochina, o l'idrossiclorochina, per esempio, la usiamo anche noi, in situazioni controllate. Ma se la usano in casa senza controllo perché il presidente degli Stati Uniti dice che è un dono di dio si mette a rischio la vita delle persone. Il diritto alla speranza si accoppia con il rigore".

Mantovani ha parlato anche della ricerca dell'Imperial College London, rilanciata in Italia dal virologo Roberto Burioni, che stima in Italia un numero di contagiati pari o inferiore a 5,9 milioni. Ma ci dimentichiamo "che siamo il Paese che ha salvato più vite umane. Ogni giorno, ogni ora passata in casa, ogni momento in cui abbiamo sentito la mancanza dei nostri cari ha contribuito a salvare 38mila vite. Proteggi te stesso per proteggere tutti", ha detto Mantovani citando un dato contenuto nella ricerca.