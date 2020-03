Coronavirus, il Viminale fa chiarezza: "Un solo genitore può passeggiare coi figli vicino casa"

Molte persone uscite per passeggiare vicino casa con i figli si sono viste intimare di rientrare subito a casa. Adesso, il Viminale fa un po' di chiarezza con una apposita circolare. Si può passeggiare con i figli a patto che il genitore sia uno solo: "È da intendersi consentito - si legge - ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione". Questa circolare si è resa necessaria per fare togliere alcuni dubbi ed è stata inviata dal ministero dell'Interno ai prefetti affinché sia tutto chiaro quando si parla di "assembramenti e spostamenti". "L'attività motoria generalmente consentita - si legge ancora nella circolare - non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)". È consentito quindi camminare "in prossimità della propria abitazione".

Il riferimento al jogging in questa circolare firmata da Matteo Piantedosi capo di gabinetto del ministro del'Interno, però, ha creato ulteriore confusione. Tanto che il Viminale è stato costretto a precisare: "Tra le attività motorie ammesse resta quella di fare jogging".