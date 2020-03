Coronavirus, Harvard studia la "lezione italiana" con Il Tempo (e l'aperitivo di Zingaretti)

Il mondo alle prese con la pandemia guarda all'Italia, primo Paese occidentale a essere colpito dal Coronavirus. L'interesse è così alto che la Harvard Business Review, pubblicazione scientifica della prestigiosa università americana, ha dedicato un lungo articolo alle "Lezioni dalla risposta dell'Italia al coronavirus", questo il titolo del lavoro, citando tra le fonti di informazione un articolo de Il Tempo.

L'articolo firmato dagli accademici Gary P. Pisano, Raffaella Sadun e Michele Zanini descrive tra l'altro i primi giorni della crisi Covid-19 in Italia accolta dallo scetticismo di molti politici nonostante l'allarme sollevato da numerosi scienziati. La rivista di Harvard cita dunque l'articolo online in cui Il Tempo ricordava l'aperitivo milanese anti-panico del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, risultato poi positivo al Coronavirus.

"A fine febbraio alcuni politici italiani di rilievo si sono impegnati con strette di mano pubbliche a Milano per stabilire che l'economia non doveva farsi prendere dal panico e fermarsi a causa del virus (Una settimana dopo uno di questi politici è risultato positivo al Covid-19)", si legge nell'articolo che passa in rassegna errori - quello citato è tra i più clamorosi - e scelte giuste delle autorità italiane durante l'emergenza.