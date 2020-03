Barbara d'Urso e Matteo Salvini, preghiera in diretta tv. Bufera social, e si rivedono le Sardine

Barbara d'Urso e Matteo Salvini recitano una preghiera, l'Eterno riposo, in diretta a Live su Canale 5 per le vittime del Coronavirus. Ed esplode la polemica sui social e non solo. Escono dal letargo addiruttursa le Sardine per criticare la preghiera tv del leader leghista che, in collegamento video da casa, chiede "dieci secondi per pensare ai diecimila italiani che sono morti senza neanche essere stati salutati dai figli, dalle figlie, dalle moglie e dai mariti. Mi taccio e dedico un Eterno riposo a questi italiani e italiane che ci danno una mano da lassù a uscire da questo incubo". Barbara d'Urso ha le mani giunte, e replica: "Se vuoi, io lo dico, lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo". E così prima la conduttrice poi il politico recitano la preghiera.

"Io ho cambiato canale. Oggi è diventato tutto occasione di scontro, specie sui social. Perciò dico: lasciamo che ognuno si esprima dicendo ciò che vuole e se non ci piace cambiamo canale", commenta all’Adnkronos mons. Giovanni d’Ercole, segretario della Commissione episcopale per le comunicazioni sociali. "Non si può sempre stare sempre col fucile puntato, pronti a sparare. Sciacallaggio? È una parola molto seria. Io l’ho vista oggi sui social la cosa e ho detto: voltiamo pagina. Cerchiamo di volerci più bene. Oggi la situazione lo richiede ancora di più".

Si tratta invece di "una inaccettabile strumentalizzazione, una ricerca di visibilità fuori luogo", per don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. "Più che una vera preghiera per le persone che soffrono - annota il direttore del giornale dei Paolini - mi è sembrata una ricerca di visibilità. Invece bisognerebbe essere più in sintonia con le persone sofferenti. La preghiera è sempre importante e non è riservata al clero, e tutti i credenti è giusto che la facciano ma in questo caso mi è parso si sia voluto approfittare della situazione per una ricerca di visibilità". "Sciacallaggio nel senso di approfittare della situazione per avere visibilità, in questo senso sì. Una preghiera sentita arriva a Dio senza bisogno che venga usata la tv. Al limite, se

Salvini e la D’Urso avessero detto 'a casa prego per le vittime' era un altro discorso, ma è davvero inaccettabile l’utilizzo e lo sfruttamento della situazione per avere visibilità", conclude Rizzolo.

Salvini rivendica quanto fatto e detto in tv. "Orgoglioso di quanto detto ieri sera su Canale 5, alla faccia di chi ci vuole male e sa solo insultare", ha scritto su Facebook postando il video integrale del suo intervento a "Live - Non è la

d’Urso".

La vicenda campeggia tra i top trends di Twitter. "E con questi due che recitano insieme l’Eterno riposo in tv, abbiamo visto tutto. Chiedo scusa ai morti", scrive Selvaggia Lucarelli. "Sono basito e scandalizzato. Spero che non corrisponda a realtà ma sembrerebbe che Salvini e la D’Urso abbiano pregato assieme in diretta su Canale 5. Io credo che questa assurda deriva populista vada fermata, non è possibile sopportare ulteriormente questo indecoroso spettacolo", twitta lo scrittore Eugenio Cardi. Non mancano le battute, come quella dell’account satirico 'Il rutto sovranista': "Dopo la preghiera in diretta con Barbara

D’Urso, Salvini domenica prossima si cimenterà in due miracoli: trasformare l’acqua in vino e le cazzate in voti". Il direttore di Wired Federico Ferrazza, cinguetta preoccupato: "Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno recitato in diretta tv l’Eterno Riposo, la preghiera per i defunti dei cattolici. Che qualunque dio ci protegga".

Si svegliano anche le Sardine, passate dalla sovraesposizione elettorale al silenzio dell'emergenza Covid-19. "Quando 'pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu, invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto'. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6. Niente altro da aggiungere", scrive su Facebook Jasmine Cristallo, referente calabrese della Sardine, pubblicando l’immagine di Matteo Salvini e Barbara D’Urso in preghiera.