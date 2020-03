Papa Francesco torna a parlare: la fame conseguenza della pandemia

Dopo la preghiera in piazza San Pietro deserta Papa Francesco trona a parlare dell'emergenza coronavirus. "In questi giorni in alcune parti del mondo si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. Una è la fame", ha detto Bergoglio all'inizio della messa nella chiesa di Santa Marta.

"Si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, perchè non aveva un lavoro fisso. Cominciamo a vedere già il dopo. Verrà più tardi ma comincia adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano ad avere bisogno per la pandemia", ha detto ancora Papa Francesco. Le immagini del Pontefice sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti alla piazza deserta hanno fatto il giro del mondo.