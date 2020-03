Coronavirus, in Vaticano 6 casi positivi. Papa Francesco non è malato

«Le persone affette da Covid-19 tra dipendenti della Santa Sede e cittadini dello Stato della Città del

Vaticano sono attualmente sei. Posso confermare che non sono coinvolti né il Santo Padre, né i suoi più stretti collaboratori». Lo dichiara il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

È stata rilevata un’altra positività di un ufficiale della Segreteria di Stato residente a Santa Marta che, presentando alcuni sintomi, era già stato messo in isolamento fiduciario. Le sue condizioni non presentano particolari criticità ma è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale. «Visto questo ulteriore riscontro, sono stati adottati opportuni provvedimenti di sanificazione e sono stati effettuati nuovi test, in totale con i precedenti oltre 170, sui dipendenti della Santa Sede e i residenti della Domus. Questi ultimi test hanno dato tutti esito negativo», precisa ancora Bruni.