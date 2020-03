C'è il nuovo modulo di autocertificazione per uscire di casa e spostarsi ai tempi del coronavirus ed è sempre più difficile ma anche dettagliato: previsti nuovi casi di necessità. Dall'annuncio ai fatti sono passate poche ore. Ora per spostarsi bisogna indicare anche di essere a conoscenza della normativa della Regione dove si intende spostarsi. Più dettagliata anche la lista dei motivi per uscire: ci sono anche le visite ai disabili e quelle dei papà separati ai figli. Accolte così molte richieste dei cittadini.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL NUOVO MODULO

Ad annunciare che il documento da compilare per potere uscire di casa sarebbe nuovamente cambiato è stato il capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24. "Su questo sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini" ha spiegato Gabrielli.