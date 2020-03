Coronavirus, Vaticano verso il lockdown. Misure straordinarie per Papa Francesco

Il coronavirus è entrato a Santa Marta, la residenza di Papa Francesco. E per Bergoglio, risultato negativo al tampone per Covid-19, scattano misure di sicurezza senza precedenti mentre il Vaticano si appresta al lockdown.

A risultare positivo un monsignore, funzionario della Segreteria di Stato e stretto collaboratore del Pontefice, ora ricoverato al Columbus Covid2 Hospital. Papa Francesco, riporta il Messaggero, da giorni mangia da solo e non esce dalle sue stanze. Gli incontri con i collaboratori più stretti continuano e, a quanto pare, Bergoglio non ha rinunciato alle strette di mano anche se gli ospiti vengono invitati a disinfettarsi.

Sono cinque finora i dipendenti vaticani contagiati. Il piccolo Stato ha varato un nuovo protocollo: operativi solo i servizi fondamentali e la Segreteria di Stato, mentre i dipendenti non essenziali sono stati già messi in ferie, anche per motivi economici e di bilancio. I nuovi focolai hanno accelerato la stretta e sarebbe imminente, riporta il quotidiano, il lockdown del Vaticano, ovvero l'isolamento dello Stato pontificio, fino alla fine dell'emergenza.

Papa Francesco ha effettuato oggi un nuovo test per il coronavirus, risultato negativo. "In questi giorni di tanta sofferenza, c’è tanta paura. La paura degli anziani, che sono soli, nelle case di riposo o in ospedale o a casa loro e non sanno cosa possa accadere. La paura dei lavoratori senza lavoro fisso che pensano come dare da mangiare ai loro figli e vedono venire la fame. La paura di tanti servitori sociali che in questo momento aiutano a mandare avanti la società e possono prendere la malattia. Anche la paura – le paure – di ognuno di noi: ognuno sa quale sia la propria. Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad avere fiducia e a tollerare e vincere le paure", ha detto Papa Francesco prima della messa del mattino a Casa Santa Marta.