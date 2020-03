Droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini

Anche i droni per controllare gli spostamenti dei cittadini ed il rispetto delle restrizioni contro il contagio da coronavirus. L'Enac ha pubblicato una nota per derogare fino al prossimo 3 aprile, "Nell’ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus", a diverse norme che regolano l'utilizzo dei "mezzi aerei a pilotaggio remoto". Non solo pattuglie in strada, quindi. Da oggi, i trasgressori dovranno stare attenti anche al cielo.