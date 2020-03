Entro il 2020 con guanti e mascherine in pubblico: la profezia sul coronavirus, era tutto previsto

"Entro il 2020" indosseremo guanti e mascherine in pubblico". La scrittrice statunitense Sylvia Browne aveva previsto un'epidemia identica al Coronavirus nel libro “End of days” pubblicato nel 2008: "Entro il 2020 diventerà di prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma, a seguito di un’epidemia di una grave malattia simile alla polmonite che attaccherà sia i polmoni sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria a ogni tipo di cura. Tale patologia sarà particolarmente sconcertante perché, dopo aver provocato un inverno di panico assoluto sembrerà scomparire completamente per altri 10 anni, rendendo ancora più difficile scoprire la sua causa e la sua cura”.

Sylvia Browne, morta nel 2013 a 77 anni, in circostanze misteriose, era nota anche come sensitiva sebbene le sue indicazioni non fossero risultate utili agli investigatori dell'FBI. Sylvia Browne ha sempre dichiarato di aver avuto esperienze paranormali fin da bambina e la sua popolarità è esplosa negli anni '80-'90.