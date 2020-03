Tutta Italia in isolamento. La notizia è l'apertura dei siti di mezzo mondo

La notizia che in tutta Italia vige una legge speciale per l'emergenza coronavirus ha fatto in pochi istanti il giro del mondo. Il decreto denominato "Io resto a casa" dal premier Giuseppe Conte prevede il divieto di spostamenti ingiustificati e degli assembramenti. La notizia è l'apertura del sito della BBC, di Le Monde, del Guardian, della Bild, Le Figaro, The New York Times e dei media più importanti d'Europa e del mondo.

L'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo la Cina e prima della Corea del Sud, per numero di contagi e di morti per Covid19. Ma altri Paesi europei come la Germania e la Francia sono in piena emergenza.