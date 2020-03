L'Abetone: studenti, venite a sciare! E il governo chiude tutte le piste

La "speculazione vergognosa dell'Abetone", così l'ha definita Francesco Boccia ministro per gli Affari regionali, è stata la scintilla che ha fatto scattare la chiusura, da domani di tutti gli impianti sciistici d'Italia. Con le scuole chiuse per l'emergenza coronavirus e le norme di comportamento da rispettare per cercare di limitare il contagio, per la neve dell'Abetone era spuntato l'invito promozionale agli studenti: "Niente scuola? Venite a sciare". Il comprensorio sciistico toscano ha promesso infatti dal 9 al 15 marzo "skipass giornaliero ad 1 euro", iniziativa che il sindaco di Abetone (Pistoia) Cutigliano Diego Petrucci ha ribattezzato "Le feste dello studente" a polemica già esplosa.

Lggi anche: Chiusi per virus tutti gli impianti sciistici del Paese

"Abbiamo avuto segnalazioni circa l'invito, all'Abetone, agli studenti con le scuole chiuse ad andare in montagna. Una speculazione assolutamente vergognosa e fuori luogo. Visto che il messaggio di autodisciplina non è passato abbiamo deciso all'unanimità con le Regioni di fare questa scelta. Da domani tutto chiuso", ha detto Boccia che ha annunciato la decisione con ordinanza immediata della Protezione civile prima del consueto punto stampa sullo stato dell'epidemia di Covid-19 del commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli.