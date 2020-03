Coronavirus, controlli in stazioni e autostrade. Chi viola la quarantena rischia il carcere

Controlli in aeroporti e stazioni, carcere per chi viola la quarantena. Sono alcune delle misure contenute nella direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle zone rosse - Lombardia e altre 14 province del centro-nord - adottata dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

"I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti", si legge nel documento che spiega: "Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli". Gli automobilisti, che possono spostarsi solo per gravi motivi, possono fornire delle autodichiarazioni. "Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali". "Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche" sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi termoscan. "Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni".

La direttiva del Viminale prevede la convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento. Indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori ’a contenimento rafforzato': gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.