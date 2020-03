Scuole chiuse fino ad aprile (e oltre?). Maturità, esami e lauree: cosa succede

Non rientra l’emergenza Coronavirus, e sul fronte scuola si va verso la proroga della chiusura fino ad aprile (e pure oltre). A sentire le parole di ministri, esperti ed addetti del settore, lo scenario che si prospetta oltrepasserebbe con tutta probabilità la deadline del 15 marzo, ultimo giorno della sospensione dell’attività scolastica nell’intero territorio nazionale, indetta in prima battuta per scongiurare l’exploit di contatti ravvicinati. “Al momento il provvedimento è fino al 15 marzo – ha ribadito il premier Giuseppe Conte – in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezze, cercheremo di fare un aggiornamento”.

Al Ministero dell’Istruzione, intanto, si studiano nuove ipotesi per la Maturità, la sospensione delle prove Invalsi e dell’attività di alternanza scuola-lavoro per poter accedere all’Esame di Stato. Preoccupano anche gli esami di licenza media, e le lauree a porte chiuse o in streaming. Tutto dipenderà, di fatto, dalla durata delle misure di emergenza. Misure ad hoc verranno prese per la “zona rossa”.

È Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, a sottolineare come potrà verificarsi l'eventualità “di una proroga della chiusura delle scuole”. “Non escludiamo allungamenti della data di chiusura delle scuole. Sono pronta a sostenere anche decisioni più radicali pur di fermare il contagio, perché questo accelererebbe la ripresa”, ha chiosato il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, a ‘L’Intervista’ di Maria Latella su SkyTg24. Dà come “più che probabile che il termine del 15 marzo venga varcato per la sospensione dell’attività scolastica e dei vari appuntamenti di formazione e altro in programma in tema” anche il capo dei presidi di Roma Mario Rusconi. “Va da sé – puntualizza il presidente di ANP Lazio - che l’organizzazione è d’obbligo, sulla didattica a distanza e non solo. Serve sinergia istituzionale ora come non mai, una cabina di regia in grado di tenere testa alle varie eventualità attuando soluzioni rapide ed efficaci”.