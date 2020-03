Zingaretti contagiato dal Coronavirus. Il 27 febbraio era a Milano per l'aperitivo anti-panico

"Un aperitivo a Milano, ho raccolto l'appello lanciato dal sindaco Beppe Sala" scriveva il 27 febbraio scorso su Instagram il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che oggi ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. La notizia ha travolto il Pd e la Regione Lazio. Il governatore Pd, adesso in quarantena, ha pubblicato un video sui social per rassicurare tutti: "Sto bene e isolato a casa" ha dichiarato ricevendo gli auguri di pronta guarigione da maggioranza e opposizione.

"Non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo fermare Milano e l’Italia" scriveva nella foto dell'aperitivo anti-panico scattata a Milano mentre la Lombardia in piena emergenza fronteggiava come oggi il picco contagi da Covid-19. "La nostra economia è più forte della paura: usciamo a bere un aperitivo, un caffè o per mangiare una pizza" scriveva invitando a uscire.