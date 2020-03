Coronavirus, attenti ai cani. Primo contagiato in Italia

E' stata confermata la positività di un cane al coronavirus. Il caso «viene valutato attentamente, ma non è elemento di preoccupazione» ha riferito il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza coronavirus, in una conferenza stampa alla Protezione civile. «Negli animali - ha aggiunto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro - circolano questi virus ed è un tema ben noto, ma non sono considerati un serbatoio che possa favorire la diffusione». Ieri, anche sul fronte asiatico, le autorità sanitarie di Hong Kong hanno confermato che il cane di un paziente di Covid-19 su cui si erano rincorse notizie e smentite ha effettivamente contratto il coronavirus.